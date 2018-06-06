В Киеве бесплатно выступит Джон Малкович

В Киеве на Софийской площади 1 июля в рамках международного проекта "Пути дружбы" выступит известный голливудский актер Джон Малкович.

Как сообщает пресс-служба Национальной оперы Украины, в концерте также примут участие автор проекта, выдающийся дирижер современности Риккардо Мути, оперная певица Людмила Монастырская (Украина) и известный украинский бас Сергей Магера.

Малкович прочтет поэму "Портрет Линкольна" под аккомпанемент симфонического оркестра.

Данная поэма, написанная американским композитором Аароном Копленду в разгар Второй мировой войны и посвященная национальному герою американского народа Аврааму Линкольну, будет исполнена в Киеве впервые.

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"Пути дружбы" - этот международный проект вошел в историю как пример высокого гуманизма, преодолевающей конфронтацию и тупиковые политические решения, несет миротворческую миссию, чтит память жертв трагических событий современности.

Как сообщал CityOboz, в Киеве выступит "Машина времени".