МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
экшн-камеры Участвовать
Приз
Регистрация
КияниМедОбоз

/Новости

Район #1 Block Party: в Киеве прошла яркая вечеринка под открытым небом

832Читать материал на украинском

В субботу, 20 октября, в Киеве, на улице Рейтарской прошла уже вторая за этого год вечеринка под открытым небом "Район #1 Block Party".

Как сообщает The Village, публикуя яркий фотоотчет, для мероприятия в этот выходной Рейтарская была перекрыта от улицы Стрелецкой до Георгиевского переулка.

В Киеве прошла вечеринка под открытым небом

Фото: the-village.com.ua

Согласно источнику, вторая вечеринка "Район #1 Block Party" прошла в том же формате: общение, ярмарка, согревающие напитки, книги, музыка.

Новости
В Киеве появился новый мини-памятник: фото и видео

Ввиду того, что октябрьская погода оказалась не совсем подходящей для такого формата мероприятий, гостям приходилось чаще прятаться в близлежащих кафе или подходить к раскладкам с горячими напитками.

В Киеве прошла вечеринка под открытым небом

Фото: the-village.com.ua

В Киеве прошла вечеринка под открытым небом

Фото: the-village.com.ua

В Киеве прошла вечеринка под открытым небом

Фото: the-village.com.ua

В Киеве прошла вечеринка под открытым небом

Фото: the-village.com.ua

В Киеве прошла вечеринка под открытым небом

Фото: the-village.com.ua

В Киеве прошла вечеринка под открытым небом

Фото: the-village.com.ua

В Киеве прошла вечеринка под открытым небом

Фото: the-village.com.ua

В Киеве прошла вечеринка под открытым небом

Фото: the-village.com.ua

В Киеве прошла вечеринка под открытым небом

Фото: the-village.com.ua

В Киеве прошла вечеринка под открытым небом

Фото: the-village.com.ua

В Киеве прошла вечеринка под открытым небом

Фото: the-village.com.ua

В Киеве прошла вечеринка под открытым небом

Фото: the-village.com.ua

В Киеве прошла вечеринка под открытым небом

Фото: the-village.com.ua

В Киеве прошла вечеринка под открытым небом

Фото: the-village.com.ua

В Киеве прошла вечеринка под открытым небом

Фото: the-village.com.ua

В Киеве прошла вечеринка под открытым небом

Фото: the-village.com.ua

В Киеве прошла вечеринка под открытым небом

Фото: the-village.com.ua

В Киеве прошла вечеринка под открытым небом

Фото: the-village.com.ua

В Киеве прошла вечеринка под открытым небом

Фото: the-village.com.ua

В Киеве прошла вечеринка под открытым небом

Фото: the-village.com.ua

В Киеве прошла вечеринка под открытым небом

Фото: the-village.com.ua

Предыдущая и первая подобная вечеринка на Рейтарской проходила в июле.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, в Киеве неизвестные закрасили яркий мурал украинского художника.

Тема
Kyiv.City
Место
УкраинаКиев
Объекты
новостифотографии
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
1
1
Смешно
2
Интересно
0
Печально
2
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Smekalov Sergey
Smekalov Sergey
война,хуле.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Наши блоги