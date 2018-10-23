Район #1 Block Party: в Киеве прошла яркая вечеринка под открытым небом

В субботу, 20 октября, в Киеве, на улице Рейтарской прошла уже вторая за этого год вечеринка под открытым небом "Район #1 Block Party".

Как сообщает The Village, публикуя яркий фотоотчет, для мероприятия в этот выходной Рейтарская была перекрыта от улицы Стрелецкой до Георгиевского переулка.

Фото: the-village.com.ua

Согласно источнику, вторая вечеринка "Район #1 Block Party" прошла в том же формате: общение, ярмарка, согревающие напитки, книги, музыка.

Ввиду того, что октябрьская погода оказалась не совсем подходящей для такого формата мероприятий, гостям приходилось чаще прятаться в близлежащих кафе или подходить к раскладкам с горячими напитками.

Фото: the-village.com.ua

Фото: the-village.com.ua

Фото: the-village.com.ua

Фото: the-village.com.ua

Фото: the-village.com.ua

Фото: the-village.com.ua

Фото: the-village.com.ua

Фото: the-village.com.ua

Фото: the-village.com.ua

Фото: the-village.com.ua

Фото: the-village.com.ua

Фото: the-village.com.ua

Фото: the-village.com.ua

Фото: the-village.com.ua

Фото: the-village.com.ua

Фото: the-village.com.ua

Фото: the-village.com.ua

Фото: the-village.com.ua

Фото: the-village.com.ua

Фото: the-village.com.ua

Фото: the-village.com.ua

Предыдущая и первая подобная вечеринка на Рейтарской проходила в июле.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, в Киеве неизвестные закрасили яркий мурал украинского художника.