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Район #1 Block Party: в Києві пройшла яскрава вечірка під відкритим небом

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В суботу, 20 жовтня, в Києві, на вулиці Рейтарській пройшла вже друга за цей рік вечірка під відкритим небом "Район #1 Block Party".

Як повідомляє The Village, публікуючи яскравий фотозвіт, для заходу цього вихідного Рейтарська була перекрита від вулиці Стрілецької до Георгіївського провулка.

Район #1 Block Party: в Києві пройшла яскрава вечірка під відкритим небом

Фото: the-village.com.ua

Відповідно до джерела, друга вечірка "Район #1 Block Party" пройшла в тому ж форматі: спілкування, ярмарок, зігріваючі напої, книги, музика.

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З огляду на те, що жовтнева погода виявилася не зовсім комфортною для такого формату заходів, гостям доводилося частіше ховатися в довколишніх кафе або підходити за гарячими напоями.

Район #1 Block Party: в Києві пройшла яскрава вечірка під відкритим небом

Фото: the-village.com.ua

Район #1 Block Party: в Києві пройшла яскрава вечірка під відкритим небом

Фото: the-village.com.ua

Район #1 Block Party: в Києві пройшла яскрава вечірка під відкритим небом

Фото: the-village.com.ua

Район #1 Block Party: в Києві пройшла яскрава вечірка під відкритим небом

Фото: the-village.com.ua

Район #1 Block Party: в Києві пройшла яскрава вечірка під відкритим небом

Фото: the-village.com.ua

Район #1 Block Party: в Києві пройшла яскрава вечірка під відкритим небом

Фото: the-village.com.ua

Район #1 Block Party: в Києві пройшла яскрава вечірка під відкритим небом

Фото: the-village.com.ua

Район #1 Block Party: в Києві пройшла яскрава вечірка під відкритим небом

Фото: the-village.com.ua

Район #1 Block Party: в Києві пройшла яскрава вечірка під відкритим небом

Фото: the-village.com.ua

Район #1 Block Party: в Києві пройшла яскрава вечірка під відкритим небом

Фото: the-village.com.ua

Район #1 Block Party: в Києві пройшла яскрава вечірка під відкритим небом

Фото: the-village.com.ua

Район #1 Block Party: в Києві пройшла яскрава вечірка під відкритим небом

Фото: the-village.com.ua

Район #1 Block Party: в Києві пройшла яскрава вечірка під відкритим небом

Фото: the-village.com.ua

Район #1 Block Party: в Києві пройшла яскрава вечірка під відкритим небом

Фото: the-village.com.ua

Район #1 Block Party: в Києві пройшла яскрава вечірка під відкритим небом

Фото: the-village.com.ua

Район #1 Block Party: в Києві пройшла яскрава вечірка під відкритим небом

Фото: the-village.com.ua

Район #1 Block Party: в Києві пройшла яскрава вечірка під відкритим небом

Фото: the-village.com.ua

Район #1 Block Party: в Києві пройшла яскрава вечірка під відкритим небом

Фото: the-village.com.ua

Район #1 Block Party: в Києві пройшла яскрава вечірка під відкритим небом

Фото: the-village.com.ua

Район #1 Block Party: в Києві пройшла яскрава вечірка під відкритим небом

Фото: the-village.com.ua

Район #1 Block Party: в Києві пройшла яскрава вечірка під відкритим небом

Фото: the-village.com.ua

Попередня і перша подібна вечірка на Рейтарській проходила в липні.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, в Києві невідомі зафарбували яскравий мурал українського художника.

Тема
Kyiv.City
Місце
УкраїнаКиїв
Об'єкти
новинифотографии
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Smekalov Sergey
Smekalov Sergey
война,хуле.
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