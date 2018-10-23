Район #1 Block Party: в Києві пройшла яскрава вечірка під відкритим небом

В суботу, 20 жовтня, в Києві, на вулиці Рейтарській пройшла вже друга за цей рік вечірка під відкритим небом "Район #1 Block Party".

Як повідомляє The Village, публікуючи яскравий фотозвіт, для заходу цього вихідного Рейтарська була перекрита від вулиці Стрілецької до Георгіївського провулка.

Фото: the-village.com.ua

Відповідно до джерела, друга вечірка "Район #1 Block Party" пройшла в тому ж форматі: спілкування, ярмарок, зігріваючі напої, книги, музика.

З огляду на те, що жовтнева погода виявилася не зовсім комфортною для такого формату заходів, гостям доводилося частіше ховатися в довколишніх кафе або підходити за гарячими напоями.

Фото: the-village.com.ua

Фото: the-village.com.ua

Фото: the-village.com.ua

Фото: the-village.com.ua

Фото: the-village.com.ua

Фото: the-village.com.ua

Фото: the-village.com.ua

Фото: the-village.com.ua

Фото: the-village.com.ua

Фото: the-village.com.ua

Фото: the-village.com.ua

Фото: the-village.com.ua

Фото: the-village.com.ua

Фото: the-village.com.ua

Фото: the-village.com.ua

Фото: the-village.com.ua

Фото: the-village.com.ua

Фото: the-village.com.ua

Фото: the-village.com.ua

Фото: the-village.com.ua

Фото: the-village.com.ua

Попередня і перша подібна вечірка на Рейтарській проходила в липні.

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