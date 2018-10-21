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В Киеве появился новый мини-памятник: фото и видео

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В Киеве установили музыкальную статуэтку "Киевский граммофон". Скульптура создана в рамках проекта об истории столицы "Шукай".

Граммофон появился на улице Рогнединской, 2. Об этом сообщает Информатор.

В Киеве появился новый мини-памятник: фото и видео
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"Киевский граммофон" стал десятой скульптурой проекта. Этот памятник оснащен музыкальной кнопкой, нажав которую, можно услышать гимн Киева. Кроме того, на граммофоне, как и на всех других статуэтках, есть QR-код. Считывая его через смартфон, можно прочитать исторический факт о символе.

В Киеве появился новый мини-памятник: фото и видео
В Киеве появился новый мини-памятник: фото и видео
В Киеве появился новый мини-памятник: фото и видео
В Киеве появился новый мини-памятник: фото и видео

Как ранее писал OBOZREVATEL, в Киеве появилась необычная маленькая скульптура. Возле Арки дружбы народов установили мини-скульптуру слоника. Бронзовую достопримечательность посвятили фонтану, который был в Киеве в 30-х годах XX века.

Тема
Kyiv.City
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