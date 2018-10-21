В Киеве появился новый мини-памятник: фото и видео

В Киеве установили музыкальную статуэтку "Киевский граммофон". Скульптура создана в рамках проекта об истории столицы "Шукай".

Граммофон появился на улице Рогнединской, 2. Об этом сообщает Информатор.

"Киевский граммофон" стал десятой скульптурой проекта. Этот памятник оснащен музыкальной кнопкой, нажав которую, можно услышать гимн Киева. Кроме того, на граммофоне, как и на всех других статуэтках, есть QR-код. Считывая его через смартфон, можно прочитать исторический факт о символе.

Как ранее писал OBOZREVATEL, в Киеве появилась необычная маленькая скульптура. Возле Арки дружбы народов установили мини-скульптуру слоника. Бронзовую достопримечательность посвятили фонтану, который был в Киеве в 30-х годах XX века.