На улице Срибнокильской в Киеве неизвестные закрасили яркий мурал украинского художника, который украшал одну из стен улицы с 2016 года.

Как сообщает Telegram-канал Kyiv LIVE, около двух лет назад его создал во время арт-фестиваля художник Александр Гребенюк.

Фото: t.me/KyivLIVE

На снимках, которые приводят авторы паблика, запечатлена стена с рисунком и теперешняя стена, которую сплошь покрыли серой краской.

Как предположили авторы, такое решение неизвестные могли принять из-за споров, которые часто возникают вокруг муралов на улицах городов и в жилых районах: в то время как одни жители города приветствуют современную "настенную живопись", другие находят подобный вид творчества раздражительным.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, в Одессе появился мурал с культовым основателем компании Apple Стивом Джобсом.