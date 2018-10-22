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В Киеве неизвестные закрасили яркий мурал украинского художника

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На улице Срибнокильской в Киеве неизвестные закрасили яркий мурал украинского художника, который украшал одну из стен улицы с 2016 года.

Как сообщает Telegram-канал Kyiv LIVE, около двух лет назад его создал во время арт-фестиваля художник Александр Гребенюк.

В Киеве неизвестные закрасили яркий мурал украинского художника

Фото: t.me/KyivLIVE

На снимках, которые приводят авторы паблика, запечатлена стена с рисунком и теперешняя стена, которую сплошь покрыли серой краской.

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Как предположили авторы, такое решение неизвестные могли принять из-за споров, которые часто возникают вокруг муралов на улицах городов и в жилых районах: в то время как одни жители города приветствуют современную "настенную живопись", другие находят подобный вид творчества раздражительным.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, в Одессе появился мурал с культовым основателем компании Apple Стивом Джобсом.

Тема
Kyiv.City
Место
УкраинаКиев
Объект
новости
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