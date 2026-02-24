'Нужно действовать быстро': Каллас не исключила возвращения к замороженным активам РФ, если Венгрия не снимет вето на кредит для Украины

Европейский Союз может вернуться к идее использования замороженных российских активов для поддержки Украины, если Венгрия продолжит блокировать предоставление кредита на 90 млрд евро. В Брюсселе подчеркивают необходимость оперативных решений, ведь Киев нуждается в финансовой помощи уже сейчас.

Об этом заявила высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас на пресс-конференции после заседания Совета ЕС по внешним отношениям.

Глава европейской дипломатии предположила, что граждане Венгрии вряд ли поддерживают курс правительства премьера Виктора Орбана по блокированию помощи Украине.

"Мы знаем, что в Венгрии приближаются выборы, но мне очень трудно представить, учитывая и зная историю Венгрии, что народ Венгрии на самом деле поддержит отказ от помощи народу Украины, который в ней нуждается", – сказала высокая представительница ЕС.

Каллас также выразила сомнение, что такая позиция принесет политические дивиденды Орбану на парламентских выборах, запланированных на 12 апреля, хотя признала, что не имеет полной картины внутриполитической ситуации в стране.

Она сообщила, что президент Европейская комиссия Урсула фон дер Ляйен и президент Европейский совет Антониу Кошта планируют обсудить этот вопрос непосредственно с Орбаном, поскольку нынешняя позиция Будапешта противоречит принципу искреннего сотрудничества, закрепленному в договорах ЕС.

Комментируя возможный план действий в случае сохранения венгерского вето, Каллас отметила, что первоначальный вариант уже предусматривал использование замороженных российских активов, поэтому этот механизм может быть снова рассмотрен как альтернатива.

Она напомнила, что лидеры Европейского Союза согласились на саммите в декабре 2025 года предоставить Украине кредит в 90 млрд евро, поэтому вызывает разочарование ситуация, когда кто-то отходит от ранее принятого решения.

"Мы должны действовать быстро, ведь Украина нуждается в нашей помощи", – подытожила дипломат.

Что предшествовало

Европейский Союз (ЕС) планировал согласовать 20-й пакет санкций против России к годовщине полномасштабной войны. Однако из-за позиции Венгрии консенсуса не удалось достичь, и введение новых санкций оказалось под угрозой.

Ключевым препятствием остается позиция Будапешта, который уже не впервые выступает против расширения санкционного давления на Россию.

Глава внешнеполитического ведомства ЕС Кая Каллас прямо заявила, что постоянное сопротивление Будапешта четко сигнализирует, что на нынешней встрече достичь консенсуса не удастся.

На фоне активных обсуждений, министр иностранных дел Германии Иоганн Вадефуль анонсировал дискуссии с венгерскими коллегами по блокированию их страной санкционного пакета. Однако, правительство Виктора Орбана обещает его ветировать до тех пор, пока Украина не возобновит транзит нефти в Венгрию и Словакию по трубопроводу "Дружба".

Как сообщал OBOZ.UA:

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что с понедельника страна прекращает экстренные поставки электроэнергии в Украину. Он поручил оператору словацкой энергосети остановить помощь, если транзит нефти через трубопровод "Дружба" не будет восстановлен.

Венгрия также заявила о намерении заблокировать принятие нового пакета санкций Европейского Союза против России. Будапешт связал свою позицию с вопросом транзита российской нефти по трубопроводу "Дружба".

