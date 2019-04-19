ГлавнаяНовости
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
Подушка «Венето Комфорт Антистресс» Участвовать
Приз
Конкурс
Регистрация
КияниМедОбоз

/Новости

"Просто уб*юдки": герой парковки в Киеве разозлил сеть

2.1тЧитать материал на украинском

В Киеве очередной "герой парковки" разозлил пользователей сети. Неизвестный припарковал свой автомобиль на газоне, за что поплатился испорченным капотом машины.

Киевляне положительно отнеслись к такому наказанию. Фото разместили на странице в Facebook "Dtp.kiev.ua".

"Просто уб*юдки": герой парковки в Киеве разозлил сеть
Новости
В Харькове машина с людьми чуть не утонула в кипятке: появились фото и видео

"Киев. Бульвар Кольцова, 14Д. Утро начнется не с кофе. Для тех, кто не понимает что парковаться в зеленке нельзя, местный партизан пишет краской", — написал автор фото.

"Поддерживаю, а то дворы постепенно превращаются в парковки", "Отношусь положительно. Но на светлых машинах лучше писать зеленкой. Ее, в отличие от краски, смыть невозможно", "Может после этого водитель начнет парковать свое ведро в положенном месте", — пишут в сети.

"Просто уб*юдки": герой парковки в Киеве разозлил сеть
"Просто уб*юдки": герой парковки в Киеве разозлил сеть
"Просто уб*юдки": герой парковки в Киеве разозлил сеть
"Просто уб*юдки": герой парковки в Киеве разозлил сеть

Некоторые киевляне отметили, что это слишком суровое наказание.

"Просто уб*юдки": герой парковки в Киеве разозлил сеть
"Просто уб*юдки": герой парковки в Киеве разозлил сеть

Как ранее писал OBOZREVATEL, в Киеве очередной "герой парковки" удивил сеть дерзкой выходкой. Так, неизвестный не просто оставил свой автомобиль в неположенном месте, но и снес часть перил на лестнице жилой многоэтажки.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram

Поделиться в Facebook
0
Комментарии
1
0
Смешно
6
Интересно
0
Печально
2
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения