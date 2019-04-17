В Харькове машина с людьми чуть не утонула в кипятке: появились фото и видео

В Киевском районе Харькова машина с водителем и пассажиром чуть не утонула в кипятке посреди дороги.
По данным областного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, это произошло 17 апреля (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).
На улице Матюшенко прорвало трубу с горячей водой, из-за чего была затоплена проезжая часть.
ГосЧС
"В результате аварии участок проезжей части была затоплен. Наполовину в воде оказалась машина Mazda 626. Водитель и пассажир перелезли на крышу автомобиля и нуждались в помощи", – сказано в сообщении.
В ведомстве уточняют, что спасательная служба помогла двум мужчинам спастись из "горячей ловушки". Иномарку отбуксировали с места происшествия в безопасное место с помощью троса.
ГосЧС
ГосЧС
Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве 15 апреля произошло серьезное ЧП возле станции метро "Арсенальная". Строительная конструкция привалила рабочих и машину.
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