В Харькове машина с людьми чуть не утонула в кипятке: появились фото и видео

В Киевском районе Харькова машина с водителем и пассажиром чуть не утонула в кипятке посреди дороги.

По данным областного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, это произошло 17 апреля (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

На улице Матюшенко прорвало трубу с горячей водой, из-за чего была затоплена проезжая часть.

ГосЧС

"В результате аварии участок проезжей части была затоплен. Наполовину в воде оказалась машина Mazda 626. Водитель и пассажир перелезли на крышу автомобиля и нуждались в помощи", – сказано в сообщении.

В ведомстве уточняют, что спасательная служба помогла двум мужчинам спастись из "горячей ловушки". Иномарку отбуксировали с места происшествия в безопасное место с помощью троса.

ГосЧС

ГосЧС

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве 15 апреля произошло серьезное ЧП возле станции метро "Арсенальная". Строительная конструкция привалила рабочих и машину.

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