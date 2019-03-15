"Пластик крепче кирпича": в Киеве "герой парковки" удивил сеть

В Киеве очередной "герой парковки" удивил сеть дерзкой выходкой. Так, неизвестный не просто оставил свой автомобиль в неположенном месте, но и снес часть перил на лестнице жилой многоэтажки.

Пользователи сети отметили: несмотря на то, что водитель не прав в данной ситуации, лестницу в доме уже давно следовало отремонтировать. Фото разместили в Facebook-сообществе "Киев Оперативный".

Инцидент произошел на улице Ивана Кудри.

"Интересненько: бампер пластиковый целый, а лестница рухнула. Думаю, давно пора было лестницу снести и нормальную сделать, так как эта в аварийном состоянии", "Судя по всему, лестница устала и обвалилась бы от опершегося на нее человека", — пишут в сети.

Как ранее писал OBOZREVATEL, в Киеве возле дома по ул. Срибнокильской, 3б в ночь на 12 марта взорвался автомобиль Porsche. После этого пламя перебросилось на стоящие рядом KIA и Audi.

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