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"Просто вир*дки": герой парковки в Києві розлютив мережу

2.1тЧитати матеріал російською

У Києві черговий "герой парковки" розлютив користувачів мережі. Невідомий припаркував свій автомобіль на газоні, за що поплатився зіпсованим капотом авто.

Кияни позитивно поставилися до такого покарання. Фото розмістили на сторінці у Facebook "Dtp.kiev.ua".

"Просто вир*дки": герой парковки в Києві розлютив мережу
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"Київ. Бульвар Кольцова, 14Д. Ранок починається не з кави. Для тих, хто не розуміє що паркуватися в зеленці не можна, місцевий партизан пише фарбою", — написав автор фото.

"Підтримую, а то двори поступово перетворюються в парковки", "Ставлюся позитивно. Але на світлих автомобілях краще писати зеленкою. Її, на відміну від фарби, змити неможливо", "Може після цього водій почне паркувати своє відро в призначеному місці", — пишуть у мережі.

"Просто вир*дки": герой парковки в Києві розлютив мережу
"Просто вир*дки": герой парковки в Києві розлютив мережу
"Просто вир*дки": герой парковки в Києві розлютив мережу
"Просто вир*дки": герой парковки в Києві розлютив мережу

Деякі кияни зазначили, що це занадто суворе покарання.

"Просто вир*дки": герой парковки в Києві розлютив мережу
"Просто вир*дки": герой парковки в Києві розлютив мережу

Як раніше писав OBOZREVATEL, у Києві черговий "герой парковки" здивував мережу зухвалою витівкою. Так, невідомий не просто залишив свій автомобіль в недозволеному місці, але й зніс частину перил на сходах житлової багатоповерхівки.

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