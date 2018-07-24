Приметы на 25 июля: что нельзя делать

25 июля почитается память священномучеников Прокла и Илария, которые были казнены за отказ отречься от христианской веры еще во II веке. В народе этот день называли Прокл-плакальщик - из-за росы.

CityOboz рассказывает детальнее о приметах 25 июля.

История гласит, что отказавшегося отречься от Христа Прокла привязали к колеснице правителя и заставили за ней бежать. Тогда в ответ на мольбу мученика Господь остановил повозку. И пока правитель не подписал хартию с исповедью Христу, она так и не сдвинулась с места.

Но правитель все же отомстил Проклу - его привязали к столбу и расстреляли из луков. К процессии по дороге к месту расстрела к Проклу подошел его племянник Иларий. Обняв своего дядю, он также назвался христианином, и его задержали. На суде он с бесстрашием отстаивал христианскую веру, а после истязаний и его приговорили к смерти. Родственников похоронили в одной могиле.

А Плакальщиком 25 июля стали называть потому, что в этот день обычно выпадает много росы. И именно ее наши предки считали целебной и старались собирать. Потом использовали ее для лечения глазных болезней. А еще они верили, что эта роса может наделить красотой, спокойствием и, даже, снять порчу.

Определяли по росе и погоду в ближайшее время. Так, считалось, если росы нет - стоит ждать ненастья, а если ее много - то будет хорошая погода. А если она и вовсе не высыхает - будет гроза.

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