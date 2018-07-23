Приметы на 24 июля: что нельзя делать

24 июля в народе отмечается день Ефимьи Стожарницы. У наших предков этот время было активным периодом жатвы. А еще в этот день предки внимательно следили за погодой и насекомыми.

CityOboz рассказывает детальнее о приметах дня.

Предки замечали, что в этот день часто стоит жаркая погода. И если было действительно солнечно - это к хорошему урожаю зерновых культур. Но ориентировались они еще и по насекомым. Так, считалось, что если вокруг много комаров - это к урожаю ягод, а если мошек - то грибов.

А еще в этот день почитается память Святой равноапостольной Ольги, жены киевского князя Игоря Рюриковича. После того, как его убили древляне, она проявила себя как хитрый политик и умелый военачальник, жестоко наказав их.

Святая Ольга

Формально в это время власть принадлежала уже ее сыну Святославу, но фактически Киевской Русью управляла она. А еще она первая среди правителей Киевской Руси приняла христианство в 957 году, стала проповедовать учение, обратила в веру многих людей. И именно при ее правлении начали строить храмы и уничтожать языческую символику.

uk.wikipedia.org Памятник княгине Ольге, апостолу Андрею Первозванному и равноапостольным Кириллу и Мефодию в Киеве

В народе Ольгу прозвали Страдницей, поскольку в этот период наблюдался разгар полевых работ. И у нее предки с молитвами просили помощи в жатве и хорошую погоду.

А еще Святая Ольга считается покровительницей матерей сыновей и вдов. Последние ей молятся об утешении, а молодые девушки просят удачного замужества.

Ранее CityOboz рассказывал о том, зачем наши предки следили за черникой.