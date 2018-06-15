Похоронили заживо: в Днепре убили тысячу ласточек

В Диевских плавнях в Днепре погибли сразу тысячу птенцов ласточек.

"Гидромеханизация" заживо похоронила 1000 птенцов ласточек! Добыча песка в плавнях Днепра превыше жизни", - написала эколог Татьяна Лампика в Facebook.

Vgorode также сообщает, что предприятие снесло просевшую насыпь, чтобы продолжить добычу песка. Там находилось более 300 гнезд ласточек (по 2-3 птенца в каждом).

По словам эколога, песок принадлежит природоохранному фонду и трогать его вообще было нельзя.

Теперь на месте 4-метрового песчаного холма стоит габаритная техника.

Экологи Днепра намерены связаться с Государственной экологической инспекцией, чтобы на предприятие наложили санкции.

Как сообщал CityOboz, в Киеве заметили редкую северную птицу.