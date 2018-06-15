Поховали заживо: в Дніпрі вбили тисячу ластівок

У Дієвських плавнях в Дніпрі загинуло відразу тисячу пташенят ластівок.

"Гідромеханізація" живцем поховала 1000 пташенят ластівок! Видобуток піску в плавнях Дніпра понад життя", - написала еколог Тетяна Лампика в Facebook.

Vgorode також повідомляє, що підприємство знесло насип, щоб продовжити видобуток піску. Там знаходилося більше 300 гнізд ластівок (по 2-3 пташеняти в кожному).

За словами еколога, пісок належить природоохоронному фонду і чіпати його взагалі не можна було.

Тепер на місці 4-метрового піщаного пагорба стоїть габаритна техніка.

Екологи Дніпра мають намір зв'язатися з Державною екологічною інспекцією, щоб на підприємство наклали санкції.

Як повідомляв CityOboz, в Києві помітили рідкісну північну птицю.