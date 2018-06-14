В Киеве заметили редкую северную птицу 

В Киеве на одном из водоемов заметили краснозобую казарку, одну из самых редких птиц в мире.

Как сообщается на странице "Украинского общества охраны птиц", в природе этот вид находится в угрожающем состоянии, в Украине - занесен в Красную книгу.

"Вероятно, птица оставила какой-то из зверинцев, поскольку естественная популяция находится сейчас в месте своего гнездования - в северных полуостровах Таймыр, Ямал и Гыдан. В Украине они бывают только зимой на побережье Черного моря", - отмечается в сообщении.

Защитники птиц не оставили птицу на водоеме, ведь у нее было подрезано одно из крыльев, и привезли казарку в киевский зоопарк.

Как сообщал CityOboz, в окрестностях Киева заметили птиц-хищников.