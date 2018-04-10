В Киеве запустили трамвай с портретом Лобановского

В Киеве выпустили на маршрут еще один тематический трамвай – с портретом выдающегося футбольного тренера Валерия Лобановского. Об этом на своей странице в Facebook сообщил директор КП "Киевпастранс" Дмитрий Левченко.

facebook.com/lavrenyuk.yu

Портрет сделали в рамках проекта "Выдающиеся украинцы". Ранее в столице появились трамваи с изображениями Бориса Патона, Ярослава Мудрого, Анны Киевской и Николая Амосова. На очереди, по словам Левченко, Александр Довженко.

Также информацию об этих людях транслируют на мониторах внутри салона.

В "Киевпастрансе" обещают запустить и другие "именитые" вагоны - в честь Сержа Лифаря, Владислава Городецкого, Казимира Малевича, Ивана Фундуклея, Марии Заньковецкой, Александра Вертинского.

Как сообщал CityOboz ранее, Киев получил новые трамваи с кондиционерами.