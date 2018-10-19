''Плавали всю ночь'': в Киеве произошел новый армагеддон с трубами

В Киеве на Отрадном из-за прорыва трубы затопило квартиры. Кроме того вода повредила щитки электроснабжения.

Инцидент произошел в ночь с 18 на 19 октября в жилом доме на ул. Западной. Об этом сообщает "Вечерний Киев".

"В подъезде потекли реки, электричество испортилось. Люди "плавали" всю ночь", - пишут в Telegram-канале "Х****й Киев".

Авария случилась около 3 часов ночи. Аварийные службы приехали около 6 утра.

Как ранее писал OBOZREVATEL, 18 октября в микрорайоне Киева Борщаговка случился крупный порыв труб с горячей водой, в результате чего затопило улицу.