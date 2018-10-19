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''Плавали всю ночь'': в Киеве произошел новый армагеддон с трубами

2.2тЧитать материал на украинском

В Киеве на Отрадном из-за прорыва трубы затопило квартиры. Кроме того вода повредила щитки электроснабжения.

Инцидент произошел в ночь с 18 на 19 октября в жилом доме на ул. Западной. Об этом сообщает "Вечерний Киев".

''Плавали всю ночь'': в Киеве произошел новый армагеддон с трубами
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"В подъезде потекли реки, электричество испортилось. Люди "плавали" всю ночь", - пишут в Telegram-канале "Х****й Киев".

Авария случилась около 3 часов ночи. Аварийные службы приехали около 6 утра.

Как ранее писал OBOZREVATEL, 18 октября в микрорайоне Киева Борщаговка случился крупный порыв труб с горячей водой, в результате чего затопило улицу.

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Ilchenko Tamara
Ilchenko Tamara
Вот уж новость, достойная ОБОЗа.
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Бабаев Бабай
Бабаев Бабай
Хохлы,остановите этих дебилов!Воды один хуй горячей не будет,а вреда принесут кучу,какая блядь вода? Если только давление дали 300 прорывов,это же охуеть можно,им не взистиь не законопатить столько,да и одно заделают,в другом месте порвет,це ж гейропа,понимать надо.
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Проходил мимо
Проходил мимо
А Кличко еще недели три назад писал что мол коммунальщики города готовы к подаче отопления и горячего водоснабжения. Нормальная такая готовность.
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