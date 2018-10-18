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Армагеддон на Борщаговке: в Киеве произошло крупное ЧП

4.2тЧитать материал на украинском

В четверг, 18 октября, в микрорайоне Киева Борщаговка случился крупный порыв труб с горячей водой, в результате чего затопило улицу.

Как видно на видео, которое публикует Telegram-паблик Kyiv LIVE, на улице образовалось настоящее "джакузи".

Армагеддон на Борщаговке: в Киеве произошло крупное ЧП

Фото: t.me/KyivLIVE

"На Борщаговке настоящий армагеддон. С самого утра рванули трубы, а посреди двора образовалось джакузи. Вот и дали горяченькую", - прокомментировали видео авторы публикации.

Армагеддон на Борщаговке: в Киеве произошло крупное ЧП

Фото: t.me/KyivLIVE

Армагеддон на Борщаговке: в Киеве произошло крупное ЧП

Фото: t.me/KyivLIVE

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Армагеддон на Борщаговке: в Киеве произошло крупное ЧП

Фото: t.me/KyivLIVE

На видео зафиксирован порыв и громадная дыра в асфальте, из которой поднимается пар.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, эксперт спрогнозировал повторение киевской ситуации с горячей водой и в регионах.

Тема
Kyiv.City
Место
УкраинаКиев
Объект
новости
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Бабаев Бабай
Бабаев Бабай
Да ну нах,какая горячая вода?Че блядь не включат все рверся на хуй,лучше уж не включать,зимой вообще пиздец будет,зато можно самый большой каток в гейропе залить,москалив обгоните,это важно и престижно для имбицилов.
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Dmitryk Aleksandr
Dmitryk Aleksandr
Треба нерабам помыться на халяву
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