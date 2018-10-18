Армагеддон на Борщаговке: в Киеве произошло крупное ЧП

В четверг, 18 октября, в микрорайоне Киева Борщаговка случился крупный порыв труб с горячей водой, в результате чего затопило улицу.
Как видно на видео, которое публикует Telegram-паблик Kyiv LIVE, на улице образовалось настоящее "джакузи".
Фото: t.me/KyivLIVE
"На Борщаговке настоящий армагеддон. С самого утра рванули трубы, а посреди двора образовалось джакузи. Вот и дали горяченькую", - прокомментировали видео авторы публикации.
Фото: t.me/KyivLIVE
Фото: t.me/KyivLIVE
Фото: t.me/KyivLIVE
На видео зафиксирован порыв и громадная дыра в асфальте, из которой поднимается пар.
Как сообщал ранее OBOZREVATEL, эксперт спрогнозировал повторение киевской ситуации с горячей водой и в регионах.