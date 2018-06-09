Небезпечні пляжі: де в Харкові не можна купатися

У Харкові фахівці перевірили якість води в місцях масового відпочинку людей.

За даними обласного лабораторного центру, проведені обстеження 30 пляжів, у тому числі трьох пляжів в заміських дитячих закладах оздоровлення та відпочинку, пише "Depo.Харків".

Так, проби води з пляжу наметового містечка "Бритай" в Лозівському районі (Бритайське водосховище) не відповідали встановленим нормативам за вмістом сухого залишку і сульфатів.

Крім того, були отримані незадовільні результати мікробіологічних досліджень води, відібраної на міському пляжі в Балаклії на річці Ляховка і на дитячому пляжі на річці Балаклейка.

"Якість води в зоні купання не відповідає нормативним вимогам за змістом лактозопозитивних кишкових паличок", - йдеться в повідомленні.

У зв'язку з цим центр не рекомендує купатися на зазначених пляжах до отримання задовільних результатів лабораторних досліджень.

Також створено карту рекомендованих для купання місць в Харківській області.

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