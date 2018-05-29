"Голая сука": в Одессе откроют эпатажный пляж

В Одессе планируется открытие пляжа под названием "Голая сука" (Nude bitch). Заведение начнет работать 2 июня на 10-й станции Большого Фонтана.

"Nude Bitch – это настоящая "сучка" среди пафосных пляжей Одессы, которая заставит тебя оголить свои эмоции. Тут будет царить атмосфера тотального самовыражения, позитивных вибраций и всеобъемлющего релакса: девственный пляж, пьянящий бар, вкуснейший ресторан и развлечения на любой вкус...мало?" – указано на странице пляжа в Facebook.

В названии заведения журналисты заметили сексизм и раскритиковали идею.

"Такое название – это откровенный сексизм, мизогиния и жажда черного пиара. Эксплуатация сексуального подтекста в рекламе – не новость для всего мира. Однако, пока в Париже принимают закон, запрещающий подобные промо и накладывает за них штраф, в Украине открывают заведение со словом "сука" в названии, намекая таким образом на женскую часть аудитории. На промо картинках пляжа также появляются изображения обнаженных девушек, которые занимают мужчин", – пишет сайт Zaborona.

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По данным источников СМИ в ресторанном бизнесе, владельцем пляжа является человек по имени Владимир Генинсон. До недавнего времени занимал пост президента Украинской футбольной премьер-лиги. Ранее возглавлял департамент кейтеринга отеля Hyatt Regency Kyiv. Также Генинсон был совладельцем паба "ЙорЖ" на улице Пушкинской и винного ресторана Wine&Tapas на улице Терещенковской в ​​Киеве.

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