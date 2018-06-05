УкрEngРус
Регистрация
КияниМедОбоз

Купаться не стоит: какие пляжи Киева назвали опасными для здоровья

1.1тЧитать новость на украинском

Купальный сезон в Киеве официально открыли 1 июня. Но уже сейчас коммунальное предприятие "Плесо" не рекомендует купаться на трех из подготовленных пляжей.

Согласно информации на сайте КП, не стоит купаться на пляжах "Пуща-Водица", "Черторой" и "Тельбин". В этих местах вывешен "желтый флаг", предупреждающий об ограничениях.

Статус городских пляжей Киева

Скриншот: pleso.org

На пляжах с "зеленым флагом" купаться безопасно. По данным "Плесо", разрешенные места - это пляжи "Детский", "Венеция", "Молодежный", "Золотой", "Предмостная Слободка", "Центральный", "Вербное", "Радуга" и "Веселка".

В воде у пляжей, где вывешен "красный флаг", купаться вообще запрещено.

Новости
Как выглядел первый пляж в Киеве: уникальные архивные фото

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, в конце мая в Киеве в воде у пяти пляжей обнаружили повышенное содержание лактозоположительной кишечной палочки. Среди них были зоны пляжей "Тельбин", "Пуща-Водица" и "Черторой".

Тема
Kyiv.City
Место
УкраинаКиев
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
1
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Новые
Старые
Лучшие
Худшие

Наши блоги