Олег Винник покорил "вовчиць" на ВДНГ в Киеве: эксклюзивные фото и видео

В Киеве на ВДНГ состоялось открытие фестиваля Atlas Weekend 2018. Чтобы послушать Mozgi, NK, Alekseev, Monatik и, конечно же, Олега Винника, собралось более 100 тысяч человек.

OBOZREVATEL рассказывает, как прошло выступление хедлайнера первого дня "Атласа".

Часть многотысячной толпы ушла сразу после концерта группы Mozgi, которая выступала до 22:50, но верные фанаты дождались своего кумира. Концерт Олега Винника начался около 23:00.

Винник представил рок-программу. В новой аранжировке прозвучали такие хиты, как "Нино" и "Вовчиця".

"Феномен украинской эстрады" собрал, кажется, даже больше людей, чем The Prodigy на прошлогоднем фестивале. Некоторые "молодые волчицы" пришли с плакатами, чтобы как-то привлечь внимание Олега. Но увы, им не удалось это сделать. В истории Atlas Weekend еще не было пролито столько слез.

Фестиваль Atlas Weekend 2018 продлится до 8 июля. Гостей ждет выступление The Chemical Brothers, Martin Garrix, LP и Placebo и других хедлайнеров.

C полной программой Atlas Weekend 2018 можно ознакомиться на OBOZREVATEL.