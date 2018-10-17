В Одессе появился мурал со Стивом Джобсом: фото арт-объекта

В Одессе портрет Стива Джобса украсил стену одного из домов на Пересыпи.

Новый мурал появился неподалеку радиорынка, об этом сообщает Odessa.online.

Эскиз арт-объекта был создан Алексеем Шкуратом и Ириной Малиновской, а воплотить его в жизнь помогли художник из Санк-Петербурга Глеб Пушев и одесситка Анна. По словам Шкурата, на работу у его команды ушло в общей сложности пять дней.

Также стоит отметить, что несколько символично, что мурал на такую тему появился у знаменитого места сбыта гаджетов.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Мариуполе Донецкой области на стене 15-этажного здания по проспекту Мира появился трогательный мурал , который уже назвали символом города.