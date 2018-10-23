Закривавлена труна: в Дніпрі помітили незвичайну інсталяцію

У центрі Дніпра з'явилася незвичайна інсталяція. На вулиці встановили скелети, які везуть закривавлену труну.

Композицію підготували спеціально до Хелловіну, який відзначають 31 жовтня. Про це повідомляє "Дніпро Вечерній".

Як раніше писав OBOZREVATEL, в Одесі портрет Стіва Джобса прикрасив стіну одного з будинків на Пересипу. Новий мурал з'явився неподалік радіоринку. Ескіз арт-об'єкту був створений Олексієм Шкуратом і Іриною Малиновської, а втілити його в життя допомогли художник з Санк-Петербурга Гліб Пушево і одеситка Ганна. За словами Шкурата, на роботу у його команди пішло в цілому п'ять днів.