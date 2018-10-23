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Закривавлена труна: в Дніпрі помітили незвичайну інсталяцію

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У центрі Дніпра з'явилася незвичайна інсталяція. На вулиці встановили скелети, які везуть закривавлену труну.

Композицію підготували спеціально до Хелловіну, який відзначають 31 жовтня. Про це повідомляє "Дніпро Вечерній".

Закривавлена труна: в Дніпрі помітили незвичайну інсталяцію
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Закривавлена труна: в Дніпрі помітили незвичайну інсталяцію
Закривавлена труна: в Дніпрі помітили незвичайну інсталяцію
Закривавлена труна: в Дніпрі помітили незвичайну інсталяцію
Закривавлена труна: в Дніпрі помітили незвичайну інсталяцію

Як раніше писав OBOZREVATEL, в Одесі портрет Стіва Джобса прикрасив стіну одного з будинків на Пересипу. Новий мурал з'явився неподалік радіоринку. Ескіз арт-об'єкту був створений Олексієм Шкуратом і Іриною Малиновської, а втілити його в життя допомогли художник з Санк-Петербурга Гліб Пушево і одеситка Ганна. За словами Шкурата, на роботу у його команди пішло в цілому п'ять днів.

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