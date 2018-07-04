Нашествие ядовитых пауков в Запорожье: горожан предупредили об опасности

Департамент здравоохранения Запорожского горсовета сообщил, что высокие среднесуточные температуры лета благоприятны для развития пауков каракуртов, увеличению их численности, поэтому выросла и вероятность неприятных встреч с ними.

"Для того, чтобы избежать нежелательных встреч, следует знать, что в условиях нашей области все больше каракуртов, их гнезда, яйцекладки, имеющие вид шариков светло-соломенного цвета (7-15 мм в диаметре), обнаруживают на приусадебных участках, огородах, в ботве фасоли, картофеля, помидоров и других культур, иногда пауки заползают в дачные домики", - отметили в ведомстве.

Горожанам советуют внимательно осматривать одежду и обувь, а также места отдыха.

Кроме того, рекомендуется собирать урожай в хозяйственных перчатках: заметив сплетенную паутину, осторожно рассмотрите, рядом может сидеть каракурт - паук черного цвета с шаровидным брюшком 10-20 мм с красными точками. У самца они хранятся всю жизнь, самка после спаривания красных точек на брюшке нет.

Отметим, яд каракурта в 15 раз сильнее, чем яд гремучей змеи. На месте укуса остается маленькое красное пятнышко, которое быстро исчезает, но через 10-15 минут появляются проявления яда: сильные боли в области груди, живота, поясницы, судороги, головокружение, рвота, характерное посинение лица, онемение конечностей, возможна потеря сознания.

Часто наступает сильное психическое возбуждение, страх смерти и не без основания (смертность от укусов каракурта составляет от 4% до 6%).

Департамент здравоохранения предупреждает, что накладывать жгут и высасывать яд недопустимо. Пострадавшего необходимо напоить водой или чаем и как можно быстрее доставить в ближайшее лечебное учреждение.

Как сообщал CityOboz, под Одессой обнаружили ядовитого паука.