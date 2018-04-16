Что делать, если встретил змею, паука, клеща или бешеное животное

Человек живет рядом с животными и часто провоцирует их на агрессию. Города постоянно расширяются, так что зверям приходится покидать свои дома или мириться с недоброжелательным соседом.

Весной животные становятся более активными, просыпаются после зимней спячки и выходят из укрытия на теплое солнце.

Прогуливаясь в городском парке, отдыхая на берегу реки или выехав за город на пикник, можно встретить змей, пауков, клещей, бродячих собак или диких кошек.

Например, недавно в Запорожье произошел ужасный инцидент в областной больнице - на территории заведения местный житель обнаружил и убил змею, вероятно, степную гадюку, которая успела напугать больных и пациентов.

CityOboz узнавал, как вести себя с потенциально опасными животными, если вам довелось случайно с ними встретиться.

Змеи

Рядом с человеком в городах змеи живут в новых, недавно построенных районах, в спальных массивах возле леса или водоема. Из ядовитых змей в Украине распространены гадюки. Больше всего их (5 видов) живет в южных и восточных областях, а меньше всего - на западе и севере страны (только один). Наиболее активны гадюки весной и в начале лета. Именно в этот период пресмыкающиеся ищут пару и выползают из своего укрытия.

По словам биолога зоопарка в Межигорье Сергея Григорьева, змеи первыми на людей не нападают, если их не беспокоить. Если видите змею в городе, ни в коем случае не убивайте пресмыкающееся. Лучше всего просто пройти мимо. Они часто боятся людей и стараются быстро убежать. Если испугались змею, которая заползла на вашу частную территорию или предприятие, лучше позвоните в полицию или спасателям. Также можете сфотографировать змею на телефон и обратиться к специалистам местного зоопарка. Они помогут определить ее вид.

"Если отдыхаете на природе, нужно сначала осмотреть место, не подходить к кустарникам, не отдыхать у трухлявых деревьев, где много животных может спрятаться. В Украине есть только одна змея, которая может нападать на людей, - это полоз желтобрюхий. Она не ядовита, но достаточно агрессивна. Водится в степях ", - подчеркивает Сергей Григорьев.

Что делать, если укусила змея?

Обыкновенная гадюка - это самая распространенная в Украине ядовитая змея. Важно помнить, что чем ближе укус к голове, тем он опаснее. На месте укуса ядовитые зубы змеи оставляют две ранки. Вы сразу почувствуете сильную нарастающую боль. Рана краснеет, становится горячей и вверх от места укуса распространяется отек. Кружится голова, возникает вялость и тошнота, становится трудно дышать, колотится сердце.

Самое главное в такой ситуации - сразу вызывать "скорую" и обратиться к врачу. Если квалифицированная помощь недоступна - можно отсосать из раны яд. Жидкость обязательно нужно выплевывать. Важно, чтобы при этом не было открытых ран в полости рта или на слизистой губ.

После необходимо обездвижить травмированную часть тела. Если змея укусила в ногу, можно прибинтовать ее к другой конечности и, подложив что-нибудь под ноги, приподнять их. При укусе в руку необходимо зафиксировать ее в согнутом положении. Можно принять 1-2 таблетки лекарств от аллергии. Чтобы ускорить выведение яда, нужно небольшими порциями пить много жидкости - чая или воды.

Пауки

Для человека в Украине опасны два вида пауков - тарантул, который живет в степной и лесостепной зоне, и каракурт, или "черная вдова". Его можно встретить на юге. Если вас укусил паук, прежде всего нужно не позднее чем через две минуты прижечь место укуса спичкой или сигаретой и дать ей полностью сгореть в ране. При этом разрушается от 90 до 100 процентов яда. После этого следует немедленно обратиться в медицинское учреждение. Яд каракурта способен привести к смерти человека, поэтому с квалифицированной помощью медлить не стоит. Отметим, что укус тарантула для человека не является смертельным, однако он очень болезненный.

Если каракурт укусил за конечность, то ее надо максимально обездвижить, а затем экстренно госпитализировать пострадавшего. При этом переносить больного нужно на носилках.

Клещи

Весной в лесах и парках активизируются клещи. Эти паразиты переносят много инфекций и вирусов. Самая опасная из них - клещевой боррелиоз (болезнь Лайма). Поэтому обязательно во время и после отдыха на природе нужно осматривать свое тело. На вылазку в лес или парк лучше надевать светлую плотную одежду с длинными рукавами. Это поможет увидеть клещей, которые двигаются. Особенно тщательно осматривайте участки, покрытые волосами. Надевайте длинные брюки и избегайте кустарников - клещи нападают на уровне бедер, коленей и голеней.

После отдыха лучше сразу постирать одежду. Не оставляйте ее у кровати, ведь паразиты могут заползти на ваше тело, пока вы будете спать.

Если клещ присосался к телу, обратитесь к врачу. Важно удалить насекомое целиком. Самостоятельно клеща можно вытянуть круговыми движениями с помощью крепкой нити или пинцета с широкими концами. После этого место следует продезинфицировать и вымыть руки. Самого паразита надо сдать в лабораторию на анализ, чтобы узнать, не был ли он инфицирован.

Бешеные собаки

Опасной в городе может стать встреча человека с бешеным животным. Это может быть дикий зверь, который случайно попал в населенный пункт, или даже инфицированные бездомные собаки или кошки. Возбудитель бешенства находится в слюне больного животного, но опасны не только укусы, но и царапины.

Если вас укусили, немедленно промойте рану или место, куда попала слюна, большим количеством проточной воды и натрите кожу хозяйственным мылом. Сразу обратитесь к врачу. Единственная возможность избежать смерти - вовремя сделать прививки. Ни в коем случае не убивайте животное, которое вас укусило. Зверя нужно изолировать и в течение 10 дней наблюдать за ним, чтобы проверить, было ли у него бешенство.

Как писал CityOboz, убитая в больнице змея привела к страшному скандалу в Запорожье.