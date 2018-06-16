На одесском пляже щенок хаски ворует тапки отдыхающих: милое видео

На одном из пляжей Одессы двухмесячный щенок хаский украл тапок отдыхающего.

Забавное видео опубликовано на YouTube-канале Kiss Tsunami.

Хозяйка животного пыталась забрать "добычу" у маленького воришки, однако питомец постоянно от нее убегал.

Напомним, в США медведь, спасаясь от 30-градусной жары, решил поплавать в бассейне у частного дома. На опубликованном видео видно, как косолапый гость деловито подошел к бассейну, аккуратно слез в него и начал плавать в воде.

Как сообщал CityOboz, в Киеве на одном из водоемов заметили краснозобую казарку, одну из самых редких птиц в мире.