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На одесском пляже щенок хаски ворует тапки отдыхающих: милое видео

1.1тЧитать новость на украинском

На одном из пляжей Одессы двухмесячный щенок хаский украл тапок отдыхающего.

Забавное видео опубликовано на YouTube-канале Kiss Tsunami.

Хозяйка животного пыталась забрать "добычу" у маленького воришки, однако питомец постоянно от нее убегал.

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Напомним, в США медведь, спасаясь от 30-градусной жары, решил поплавать в бассейне у частного дома. На опубликованном видео видно, как косолапый гость деловито подошел к бассейну, аккуратно слез в него и начал плавать в воде.

Как сообщал CityOboz, в Киеве на одном из водоемов заметили краснозобую казарку, одну из самых редких птиц в мире.

Тема
Odesa.City
Место
УкраинаОдесса
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