В зоопарке Межигорья похвастались пополнением: видео

13 июня в зоопарке Национального парка "Межигорье" родился олененок.

Об этом в своем Facebook сообщил биолог Сергей Григорьев, опубликовав видео.

"У Кузиной подруги косули Каси родился малыш", – написал он и отметил, что близко к животному подойти не смог.

"Вольер большой, а Кася осторожная", – добавил Сергей Григорьев.

Новости В киевском зоопарке у черных лебедей появилось пополнение

Косуля – животное из рода оленей, обитающих на территории Евразии. У охотников ее часто называют дикой козой. Свое латинское название (capreolus) косуля, вероятно, получила благодаря некоторому сходству с козой (capra). От семейства оленьих эти животные отличаются прежде всего своими рогами, почти не имеющими разветвлений, закругленной, витой формы, покрытыми маленькими бугорками и шершавыми на ощупь. Строение тела у косули более плотное, чем у обычного оленя.

Как сообщал CityOboz, в середине мая в бердянском зоопарке "Сафари" родился капуцин.