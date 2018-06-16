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На одеському пляжі щеня хаскі краде тапки відпочивальників: миле відео

1.2тЧитати новину російською

На одному з пляжів Одеси двомісячне щеня хаскі забрав тапок відпочивальника.

Кумедне відео опубліковано на YouTube-каналі Kiss Tsunami.

Господиня тварини намагалася забрати "здобич" у маленького злодюжки, проте вихованець постійно від неї тікав.

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Нагадаємо, в США ведмідь, рятуючись від 30-градусної спеки, вирішив поплавати в басейні біля приватного будинку. На опублікованому відео видно, як клишоногий гість діловито підійшов до басейну, акуратно сліз в нього і почав плавати у воді.

Як повідомляв CityOboz, в Києві на одному з водоймищ помітили казарку червоноволу, одного з найбільш рідкісних птахів у світі.

Тема
Odesa.City
Місце
УкраїнаОдеса
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