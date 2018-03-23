На Одесчине выпал оранжевый снег 

Жители Килийского района Одесской области наблюдали 23 марта странное атмосферное явление.

"Сегодня в селе Фурмановка выпал оранжевый снег", - написала Ольга Триколич на своей странице в Facebook.

Также она сообщила, что в Измаиле на улицах оседает оранжевая пыль.

Ольга Триколич, Facebook

Данную информацию подтвердил мэр Измаила Андрей Абрамченко.

Ольга Триколич, Facebook

"В связи с выпавшими в Измаиле осадками желтоватого цвета сообщаю, что образцы снега были направлены в Дунайскую гидрометобсерваторию и в Одесский лабораторный центр Государственной службы Украины по вопросам безопасности продуктов питания и защиты потребителей с просьбой провести лабораторные исследования", - написал он.

По словам мэра, исследования показали, что кислотность представленных образцов снега нейтральная, в осадке – песчано-коричневая смесь, вредных химических веществ не обнаружено.

"Выводы Одесского лабораторного центра Государственной службы Украины по вопросам безопасности продуктов питания и защиты потребителей будут позже. Машина с образцами выпавшего снега выехала в Одессу", - добавил он.