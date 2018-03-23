На Одещині випав помаранчевий сніг

Жителі Кілійського району Одеської області спостерігали 23 березня дивне атмосферне явище.
"Сьогодні в селі Фурманівка випав помаранчевий сніг", - написала Ольга Тріколіч на своїй сторінці в Facebook.
Також вона повідомила, що в Ізмаїлі на вулицях осідає помаранчевий пил.
Ольга Тріколіч, Facebook
Дану інформацію підтвердив мер Ізмаїла Андрій Абрамченко.
Ольга Тріколіч, Facebook
"У зв'язку з опадами жовтуватого кольору в Ізмаїлі повідомляю, що зразки снігу були направлені в Дунайську гідрометобсерваторію і в Одеський лабораторний центр Державної служби України з питань безпеки продуктів харчування і захисту споживачів з проханням провести лабораторні дослідження", - написав він.
За словами мера, дослідження показали, що кислотність представлених зразків снігу нейтральна, в осаді - піщано-коричнева суміш, шкідливих хімічних речовин не виявлено.
"Висновки Одеського лабораторного центру Державної служби України з питань безпеки продуктів харчування і захисту споживачів будуть пізніше. Машина зі зразками снігу виїхала до Одеси", - додав він.
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