На Одещині випав помаранчевий сніг

Жителі Кілійського району Одеської області спостерігали 23 березня дивне атмосферне явище.

"Сьогодні в селі Фурманівка випав помаранчевий сніг", - написала Ольга Тріколіч на своїй сторінці в Facebook.

Також вона повідомила, що в Ізмаїлі на вулицях осідає помаранчевий пил.

Ольга Тріколіч, Facebook

Дану інформацію підтвердив мер Ізмаїла Андрій Абрамченко.

Ольга Тріколіч, Facebook

"У зв'язку з опадами жовтуватого кольору в Ізмаїлі повідомляю, що зразки снігу були направлені в Дунайську гідрометобсерваторію і в Одеський лабораторний центр Державної служби України з питань безпеки продуктів харчування і захисту споживачів з проханням провести лабораторні дослідження", - написав він.

За словами мера, дослідження показали, що кислотність представлених зразків снігу нейтральна, в осаді - піщано-коричнева суміш, шкідливих хімічних речовин не виявлено.

"Висновки Одеського лабораторного центру Державної служби України з питань безпеки продуктів харчування і захисту споживачів будуть пізніше. Машина зі зразками снігу виїхала до Одеси", - додав він.