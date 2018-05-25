Многоэтажку под Запорожьем атаковали "вампиры": фото, видео

В Мелитополе в многоэтажном доме поселились двухцветные кожаны – вид, занесенный в Красную книгу Украины.

"Раньше у нас тут каждое лето жили стрижи, но летучие мыши выжили птиц с насиженного места. Они облюбовали себе укрытие за плитами лоджии 9 этажа, а "выход" из их "дома" – внизу, над 8-м этажом... Такое ощущение, что живем в замке среди вампиров", - рассказала жительница дома Наталья, пишет mltpl.city.

По ее словам, сначала их тут штук шесть было, а теперь семейство значительно выросло.

"В прошлом году осенью я впервые увидела, как они вылетают друг за дружкой из своего жилища – их уже было несколько десятков. Они, когда залетают, лупят крыльями по стеклу, по отливу, громко пищат. И продолжается такое с момента захода солнца, часов с восьми-начала девятого вечера и до рассвета, то есть, сейчас до половины 4-го утра", - добавила Наталья.

Также она отметила, что оживает эта "семейка" весной, с потеплением, в спячку мыши залегают уже когда начинаются заморозки, а до того регулярно стоит писк и они летают, тарабаня крыльями в стекло.

Когда один из малышей шумных "квартирантов" упал к Наталье на балкон, она его внимательно рассмотрела и, сверившись с интернетом, выяснила, что в доме поселились двухцветные кожаны. Это затем подтвердили и ученые из мелитопольских вузов. То есть, избавиться от него каким-либо кардинальным способом нельзя, за это грозит уголовная ответственность.

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