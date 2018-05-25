Багатоповерхівку під Запоріжжям атакували "вампіри": фото, відео

У Мелітополі в багатоповерховому будинку оселилися лилики - вид, занесений до Червоної книги України.

"Раніше у нас тут щоліта жили стрижі, але кажани вижили птахів з насидженого місця. Вони облюбували собі укриття за плитами лоджії 9 поверху, а "вихід" з їх "дому" - внизу, над 8-м поверхом", - розповіла мешканка будинку Наталя, пише mltpl.city.

За її словами, спочатку їх тут штук шість було, а тепер сімейство значно зросло.

"Торік восени я вперше побачила, як вони вилітають одна за одною зі свого помешкання - їх уже було кілька десятків. Вони, коли залітають, луплять крилами по склу, по відливу, голосно пищать. І триває таке з моменту заходу сонця, годин з восьми-початку дев'ятого вечора і до світанку, тобто, зараз до половини 4-го ранку", - додала Наталя.

Також вона зазначила, що оживає ця "сімейка" навесні, з потеплінням, в сплячку миші залягають вже коли починаються заморозки, а до того регулярно літають, тарабанять крилами в скло.

Коли один з малюків гучних "квартирантів" впав до Наталі на балкон, вона його уважно розглянула і, звірившись з інтернетом, з'ясувала, що в будинку оселилися лилик. Це потім підтвердили і вчені з мелітопольських вузів. Тобто, позбутися від нього кардинальним способом не можна, за це загрожує кримінальна відповідальність.

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