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Конфуз с памятником актрисе из РФ в Харькове: стал известен исход

1.8тЧитать новость на украинском

Табличку с опечатками, которую установили на памятнике российской актрисе Людмиле Гурченко, уже переделали.

Вечером 20 июля ее повесят обратно. Об этом сообщил Юрий Сидоренко в Facebook.

"Отдельная благодарность людям, не совершающим ошибок. Тем, которые не только заметили "очепятку", но и в свойственной им деликатной манере указали нее", - подписал фото мужчина.

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Напомним, в Харькове, на новом памятнике, установленном российской актрисе Людмиле Гурченко, нашли ошибки. В частности, на табличке написано: "Встановленню скулпьтурної композиції сприяли".

Как ранее писал CityOboz, в Харькове разгорелся скандал вокруг памятника Гурченко.

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