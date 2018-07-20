"Чем прославила московская артистка?" В Харькове разгорелся скандал вокруг памятника Гурченко

В Харькове открыли памятник легендарной актрисе театра и кино, харьковчанке Людмиле Гурченко.

Как сообщает пресс-служба горсовета, монумент установлен в сквере на ул. Тринклера в центре города. В нижней его части – скульптуры персонажей из фильмов с участием Гурченко. Можно узнать героев кинолент "Вокзал для двоих", "Любовь и голуби", "Карнавальная ночь", "Любимая женщина механика Гаврилова", "Рецепт ее молодости".

Над ними возвышается скульптура самой актрисы. Высота монумента составляет более 7,5 м.

Как рассказал в ходе открытия памятника его автор, харьковский скульптор Катиб Мамедов, вся работа заняла у него около двух лет. Он внимательно пересматривал фильмы, изучал фотографии, встречался с другом Людмилы Гурченко Асланом Ахмадовым.

"После фильма "Карнавальная ночь" она покорила весь Советский Союз. Все были в нее влюблены, в том числе и я. Она менялась. Допустим, в "Рецепте ее молодости" столько грации, тайны, загадки, а в "Любимой женщине механика Гаврилова" она близка каждой, кто ждет своего счастья", - отметил Мамедов.

На открытии также был супруг актрисы, режиссер Сергей Сенин. "Ее любовь к Харькову была безграничной, и вы нигде не найдете программу, где бы она не упомянула с восторгом о родном городе", - отметил он.

В свою очередь, глава Харьковской областной организации ВО "Свобода" Игорь Швайка на своей странице в Facebook возмутился появлением памятника Гурченко и ее прославлением.

"Эй, малороссы! Я один не понимаю, чем так прославили московские артисты мою Родину? Какой выдающийся вклад в развитие Харькова внесла Людмила Гурченко, чем развил культуру Луганщины солист областной филармонии Валерий Леонтьев? "Скулпьтура" - это новый кернесизм? Чтобы беркутофилов и других рыгив отбелить?" - задался он вопросом.

Людмила Гурченко родилась 12 ноября 1935 года в Харькове. В 1943 году пошла в украинскую школу № 6 (в настоящее время - Мариинская гимназия). Школа находилась во дворе дома, где она тогда жила. Осенью 1944 года Людмила Гурченко поступила в музыкальную школу имени Бетховена. В 1953 году, после ее окончания, уехала в Москву, где поступила во ВГИК.

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