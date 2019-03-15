Католическая Пасха-2019: история и когда празднуют

Пасха считается одним из крупнейших христианских праздников. Католическая Пасха отмечается ровно на неделю раньше, чем православная. В 2019 году - это 21 апреля.

OBOZREVATEL предлагает читателю узнать почему в разных религиях Пасха отмечается в разные даты.

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Дата католической Пасхи 2019

Православная Пасха 2019 приходится на 28 апреля, а вот католическая будет отмечаться раньше – в воскресенье, 21 апреля. Такое различие в датах связано с разницей между юлианским и григорианским календарями. Но раз в несколько лет этот праздник и католики и православные христиане отмечают в один день.

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История даты празднования Пасхи

Первый Вселенский собор, на котором священнослужители определились с датой Пасхи, состоялся в 325 году в Никее. Собор постановил, что этот праздник будут отмечать в первое воскресенье после весеннего равноденствия и полнолуния, по истечению полной недели со времени ветхозаветной иудейской Пасхи.

В 1582 году католики начали пользоваться григорианским календарем исчисления Пасхалии, в результате чего католическая Пасха часто наступает раньше иудейской или в один день с ней и опережает православную.

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Как сообщал OBOZREVATEL, в понедельник, 11 марта начался Великий пост 2019 года, который продлится до 27 апреля. Украинцы смогут пройти таким образом путь очищения к Пасхе.

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