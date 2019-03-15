Католицький Великдень-2019: історія і коли святкують

Великдень вважається одним з найбільших християнських свят. Католицький Великдень відзначається рівно на тиждень раніше, ніж православний. У 2019 - це 21 квітня.

OBOZREVATEL пропонує читачеві дізнатися чому в різних релігіях Пасха відзначається в різні дати.

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Дата католицького Великодня 2019

Православний Великдень 2019 припадає на 28 квітня, а ось католицький відзначатиметься раніше – в неділю, 21 квітня. Така відмінність у датах пов'язано з різницею між юліанським і григоріанським календарями. Але раз на кілька років це свято і католики і православні християни відзначають в один день.

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Історія дати святкування Великодня

Перший Вселенський собор, на якому священнослужителі визначилися з датою Великодня, відбувся в 325 році в Нікеї. Собор ухвалив, що це свято відзначатимуть у першу неділю після весняного рівнодення і повного місяця, після закінчення повного тижня з часу старозавітньої іудейської Пасхи.

У 1582 року католики почали користуватися григоріанським календарем обчислення пасхалії, в результаті чого католицький Великдень часто настає раніше іудейського або в один день з ним і випереджає православний.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, в понеділок, 11 березня розпочався Великий піст 2019 року, який триватиме до 27 квітня. Українці зможуть пройти таким чином шлях очищення до Великодня.

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