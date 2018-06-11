Как выглядел Сенной рынок в Киеве в XX веке: уникальное фото

В сети показали уникальную черно-белую фотографию Сенного рынка, который находится в Подольском районе Киева.

Снимок, сделанный 60 лет назад, опубликовал Евгений Смертенко на своей странице в Facebook.

"В 80-х там проходили все мои школьные обеды по пути домой: сынок, попробуй капусточку, может яблочко хочешь. А в начале 90-х там продавали лучшие Levi's в городе за $10 и можно было найти даже осколки Святого Грааля", - написал он.

Как сообщал CityOboz, ранее в сети показали архивное фото вокзала Киева.