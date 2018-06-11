Як виглядав Сінний ринок в Києві в XX столітті: унікальне фото

У мережі показали унікальну чорно-білу фотографію Сінного ринку, який знаходиться в Подільському районі Києва.

Знімок, зроблений 60 років тому, опублікував Євген Смертенко на своїй сторінці в Facebook.

"У 80-х там проходили всі мої шкільні обіди по дорозі додому: синок, спробуй капусточку, може яблучко хочеш. А на початку 90-х там продавали кращі Levi's в місті за $10 і можна було знайти навіть осколки Святого Грааля", - написав він.

Як повідомляв CityOboz, раніше в мережі показали архівне фото вокзалу Києва.