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Як виглядав Сінний ринок в Києві в XX столітті: унікальне фото

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У мережі показали унікальну чорно-білу фотографію Сінного ринку, який знаходиться в Подільському районі Києва.

Знімок, зроблений 60 років тому, опублікував Євген Смертенко на своїй сторінці в Facebook.

"У 80-х там проходили всі мої шкільні обіди по дорозі додому: синок, спробуй капусточку, може яблучко хочеш. А на початку 90-х там продавали кращі Levi's в місті за $10 і можна було знайти навіть осколки Святого Грааля", - написав він.

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Як повідомляв CityOboz, раніше в мережі показали архівне фото вокзалу Києва.

Тема
Kyiv.City
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