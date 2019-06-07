Известная художница представила модную инсталляцию в Киеве

4 июня состоялось открытие персональной выставки художника Ирины Акимовой "ПРОСТО ЛЕТО!" в Музейно-выставочном центре "Музей истории города Киева".

"Динамизм цветочных композиций, сказочный профиль теней деревьев, философия струек летнего дождя - все это части вдохновенного авторского рассказа о замечательном время года, полную солнцем, свежестью, надеждами и ожиданиями маленького чуда", — сообщила пресс-служба.

Ирина Акимова artslooker.com

В экспозиции выставки представлена ​​живопись, инсталляции и фотоарт-проект, который Ирина Акимова подготовила вместе с известным украинским фотографом Сергеем Тумасовым.

Ирина Акимова - украинская художница, представительница современного фигуративного искусства. Родилась в Харькове, живет и работает в Киеве. Участвовала в коллективных выставках живописи в художественных галереях и музеях Украины и мира. Проект "Просто лето" в "Музее истории Киева" является пятой персональной выставкой художницы. Ее работы находятся в частных коллекциях украинских и европейских коллекционеров. В 2016 году Ирина Акимова основала и возглавила общественную организацию "Украинская ассоциация женских исследований в искусстве".

Выставка продлится до 17 июня 2019 года.

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