Відома художниця представила модну інсталяцію в Києві

4 червня відбулося відкриття персональної виставки художниці Ірини Акімової "ПРОСТО ЛІТО!" в Музейно-виставковому центрі "Музей історії міста Києва".

"Динамізм квіткових композицій, казковий профіль тіней дерев, філософія цівок літнього дощу - все це частини натхненної авторської розповіді про чудову пору року, повну сонцем, свіжістю, надіями та сподіваннями маленького дива", - повідомила прес-служба.

Ірина Акімова artslooker.com

В експозиції виставки представлено живопис, інсталяції та фотоарт-проект, який Ірина Акімова підготувала разом з відомим українським фотографом Сергієм Тумасовим.

Ірина Акімова - українська художниця, представниця сучасного фігуративного мистецтва. Народилася в Харкові, живе і працює в Києві. Брала участь в колективних виставках живопису в художніх галереях і музеях України та світу. Проект "Просто літо" в "Музеї історії Києва" є п'ятою персональною виставкою художниці. Її роботи знаходяться в приватних колекціях українських та європейських колекціонерів. У 2016 році Ірина Акімова заснувала і очолила громадську організацію "Українська асоціація жіночих досліджень в мистецтві".

Виставка триватиме до 17 червня 2019 року.

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