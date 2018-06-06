Из-за съемок сериала в Киеве три дня будут перекрывать улицы. Карта

С 8 по 10 июня в центре Киева и еще в двух районах ограничат движение по нескольким улицам из-за съемок мини-сериала "Chernobyl".
Общественный транспорт в этих местах будет работать в обычном режиме. Об этом сообщает пресс-служба Департамента транспортной инфраструктуры КГГА.
В частности, 8 июня движение будет ограничено:
- с 11:30 до 15:30 на трассе Е95 от пр. Голосеевского, 15 в направлении Демеевской площади, 1 (две правые полосы) и на трассе Е95 от пр. Голосеевского, 15 в направлении пр. Науки.
- с 21:00 до 00:00 на участке от пр. Героев Сталинграда, 10 до пр. Героев Сталинграда, 19.
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9 июня движение будет ограничено с 06:00 до 20:00 от пр. Героев Сталинграда, 10 до пр. Героев Сталинграда, 19.
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10 июня движение будет ограничено с 11:00 до 17:30:
- от ул. Константиновской, 36 до ул. Константиновской, 71;
- от ул. Оболонской, 12 до ул. Оболонской, 9;
- от ул. Юрковской, 54 до ул. Юрковской, 59/5;
- от ул. Еленовской, 16 до ул. Еленовской, 10.
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Также 10 июня с 06:00 до 21:00 будет ограничено движение:
- от ул. Богдана Хмельницкого, 28 до ул. Богдана Хмельницкого, 40/1;
- улица Репина от ул. Богдана Хмельницкого до бульвара Тараса Шевченко;
- от ул. Пушкинской, 22 до ул. Пушкинской, 11;
- от ул. Крещатик, 42-а до ул. Крещатик, 36.
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Ответственность за подготовку и проведение мероприятия взяло на себя общество с ограниченной ответственностью "Р-Фильм".
Как сообщал ранее CityOboz, в Киеве в Печерском ландшафтном парке "Певческое поле" состоится рыцарский турнир.