Через зйомки серіалу в Києві три дні будуть перекривати вулиці. Карта

З 8 по 10 червня в центрі Києва і ще в двох районах обмежать рух по декільком вулицям через зйомки міні-серіалу "Chernobyl".

Громадський транспорт в цих місцях буде працювати в звичайному режимі. Про це повідомляє прес-служба Департаменту транспортної інфраструктури КМДА.

Зокрема, 8 червня рух буде обмежено:

- з 11:30 до 15:30 на трасі Е95 від пр. Голосіївського, 15 в напрямку Деміївської площі, 1 (дві праві смуги) і на трасі Е95 від пр. Голосіївського, 15 в напрямку пр. Науки.

- з 21:00 до 00:00 на ділянці від пр. Героїв Сталінграду, 10 до пр. Героїв Сталінграду, 19.

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9 червня рух буде обмежено з 06:00 до 20:00 від пр. Героїв Сталінграду, 10 до пр. Героїв Сталінграду, 19.

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10 червня рух буде обмежено з 11:00 до 17:30:

- від вул. Костянтинівської, 36 до вул. Костянтинівської, 71;

- від вул. Оболонської, 12 до вул. Оболонської, 9;

- від вул. Юрківської, 54 до вул. Юрківської, 59/5;

- від вул. Оленівської, 16 до вул. Оленівської, 10.

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Також 10 червня з 06:00 до 21:00 буде обмежено рух:

- від вул. Богдана Хмельницького, 28 до вул. Богдана Хмельницького, 40/1;

- вулиця Рєпіна від вул. Богдана Хмельницького до бульвару Тараса Шевченка;

- від вул. Пушкінської, 22 до вул. Пушкінської, 11;

- від вул. Хрещатик, 42-а до вул. Хрещатик, 36.

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Відповідальність за підготовку та проведення заходу взяло на себе товариство з обмеженою відповідальністю "Р-Фільм".

Як повідомляв раніше CityOboz, в Києві в Печерському ландшафтному парку "Співоче поле" відбудеться лицарський турнір.