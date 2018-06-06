Центр Киева окунется в средневековье

В Киеве в Печерском ландшафтном парке "Певческое поле" состоится рыцарский турнир.

Там пройдут поединки среди рыцарей, соревнования по средневековым танцам, выступление казацкого коллектива, средневековые игры со зрителями и различные мастер-классы.

Открытие турнира запланировано на 11:00 9 июня. Завершится мероприятие в 19:00 награждением победителей.

На территории парка также будут работать тюбинг-горки, веревочный парк и детские аттракционы.

Вход для взрослых — 50 грн, для детей — 25 грн. Пенсионеры, участники АТО, инвалиды 1 и 2 группы, а также участники последствий аварии на Чернобыльской АЭС смогут пройти бесплатно.

Как сообщал CityOboz, в музеи Киева в июне можно сходить бесплатно.