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Центр Киева окунется в средневековье

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В Киеве в Печерском ландшафтном парке "Певческое поле" состоится рыцарский турнир.

Там пройдут поединки среди рыцарей, соревнования по средневековым танцам, выступление казацкого коллектива, средневековые игры со зрителями и различные мастер-классы.

Открытие турнира запланировано на 11:00 9 июня. Завершится мероприятие в 19:00 награждением победителей.

На территории парка также будут работать тюбинг-горки, веревочный парк и детские аттракционы.

Вход для взрослых — 50 грн, для детей — 25 грн. Пенсионеры, участники АТО, инвалиды 1 и 2 группы, а также участники последствий аварии на Чернобыльской АЭС смогут пройти бесплатно.

Как сообщал CityOboz, в музеи Киева в июне можно сходить бесплатно.

Тема
Kyiv.City
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