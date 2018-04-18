"Грех знали все": на Львовщине проучили священника за разглашение исповеди

Во Львовской области священник греко-католической церкви Иван Сивак лишился сана за то, что рассказал всему селу тайну исповеди. Расследование действий мужчины продолжалось четыре года, в процессе задействовали даже священнослужителей из Ватикана.

Сам бывший батюшка вины за собой не чувствует, пишет ТСН. На встречу с журналистами пришел в священническом одеянии – на рубашке белый воротничок.

"Я для вас не священник. А перед Богом я всегда был и буду священником", - сказал Иван Сивак.

Говорит, решение о лишении сана его ошеломило. Двадцать пять лет он добросовестно служил людям и церкви. Греха за то, что нарушил тайну исповеди, не видит.

"Этот грех знали все люди. То не было тайной. Если знали все люди, то какая может быть исповедь. Он оскорблял мою жену в народном доме, я ему сказал пару слов, посмотрите на себя, сколько у вас было любовниц", – оправдывается священник.

В селе Жулин, где служил Иван Сивак, бывшим пастырем тоже довольны не все. Исповедь Романа Коваля священник не разглашал. Но дал ему, уверяет мужчина, кропилом по голове.

"Взял кропило и меня обрызгивает. А я говорю, что я сделал, что вы меня кропите? А он меня по лбу ударил. Кровь меня всего залила, рассек до лба", - рассказывает Роман.

"Как-то оно получилось, что я не ударил мужчину, а кропил, а он подлез", - уверяет Сивак.

Стрыйская епархия решила лишить отца Ивана Сивака сана. Свое решение называют не иначе, как наказанием. Ибо разглашать исповедь – очень тяжкое церковное преступление.

"Преступление является чрезвычайно редким случаем, чтобы священники предавали тайну исповеди, но когда такое происходит, оно требует адекватной реакции церкви", - говорит промоутер справедливости Стрыйской епархии о. Олег Барбуляк.

Исповедь скольких верующих была разглашена, в епархии не рассказывают, потому что это тоже тайна. А вот бывший отец Иван Сивак уже нанял адвоката. Хочет, чтобы епархия и Ватикан пересмотрели свое решение.

Как сообщал CityOboz, в Запорожье водитель маршрутки отказался везти пожилого человека с инвалидностью