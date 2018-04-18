В Запорожье водитель маршрутки жестоко обошелся с инвалидом на костылях 

В Запорожье водитель маршрутки отказался везти пожилого человека с инвалидностью.

Татьяна Жмуктенко на странице группы "Типичное Запорожье" в Facebook сообщила, что происшествие произошло на конечной остановке четвертого Южного микрорайона.

"Водитель 61-го маршрутного такси серого цвета с номерами АР5340АА намеренно подверг опасности жизнь пенсионера-инвалида. Увидев, что в его машину пытается войти пенсионер-инвалид на костылях (льготник), резко тронулся с места, даже не закрыв двери машины", - отметила она.

Татьяна подчеркнула, что пенсионер успел отпустить поручень на входе в маршрутное такси, иначе этот "недочеловек" протянул бы его по дороге и неизвестно, чем все это могло закончиться.

Фото водителя она сделать не успела, по описанию: мужчина приблизительно 50 лет, среднего телосложения, русые волосы и усы.

"На этом история не заканчивается. Узнав у других водителей, какая компания представляет этот маршрут, ООО" Транспортная компания "Спринт Авто" и номер телефона, мы попытались дозвониться, но безрезультатно. Телефон оказался недействительным. Тогда мы позвонили на городскую горячую линию, заявку у нас приняли и сказали, что это не первая жалоба на этот маршрут, и что телефоны компании недействительны", - резюмировала горожанка.

Как сообщал CityOboz, с одесситкой случился неприятный инцидент в маршрутке.