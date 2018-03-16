Где утилизировать старую технику в Киеве 

В Киеве есть несколько мест, куда можно отнести электронное оборудование на утилизацию.
Таким образом, ненужные приборы не повредят окружающую среду.
Отметим, утилизировать бытовую и компьютерную технику могут только организации, имеющие соответствующую лицензию Минэкологии для оказания таких услуг.
В частности, киевляне могут обратиться в Центр управления отходами (улица Полковника Шутова, 16).
Компания занимается сбором и утилизацией отработанной, списанной и не пригодной к использованию офисной, компьютерной, коммуникационной, бытовой, аудио, видео и другой электронной техники и ее комплектующих.
Также ненужную технику можно принести в компании "Экологические инвестиции" (Верхний Вал, 4а), "ЭКО-М" (улица Янгеля, 5), "Экологическая лаборатория" (улица Автозаводская, 2).
Как сообщал CityOboz, во Львове создали сайт для утилизации мусора.
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