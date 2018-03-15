Во Львове создали сайт для утилизации мусора

Во Львове разработали интерактивный сайт Garbage31, который помогает сортировать мусор.

На нем собрана информация о способах сортировки вещей, которые используются ежедневно (пакеты, упаковки от различных продуктов), а также их влияние на окружающую среду.

Также на сайте есть карта, на которой указаны пункты приема вторсырья или предприятия, принимающие определенный вид сырья.

Garbage31 получил такое название в связи с тем, что один человек за свою жизнь в среднем производит 31 тонну мусора, большую часть которого можно отправить на повторную переработку.

На сайте можно узнать о более 30 предметах: батарейки, упаковки от сока, молока, стеклянные и пластиковые бутылки, лампочки, печатная продукция, коробки от пиццы, фольга и прочее.

Как сообщает "Обозреватель", украинцев заставят сортировать мусор.