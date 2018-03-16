Де утилізувати стару техніку в Києві

У Києві є кілька місць, куди можна віднести електронне обладнання на утилізацію.

Таким чином, непотрібні прилади не зашкодять навколишнє середовище.

Відзначимо, утилізувати побутову та комп'ютерну техніку можуть тільки організації, що мають відповідну ліцензію Мінекології для надання таких послуг.

Зокрема, кияни можуть звернутися в Центр управління відходами (вулиця Полковника Шутова, 16).

Новини В Україні в два рази подорожчає вивіз сміття

Компанія займається збором і утилізацією відпрацьованої, списаної і не придатною до використання офісної, комп'ютерної, комунікаційної, побутової, аудіо, відео та іншої електронної техніки і її комплектуючих.

Також непотрібну техніку можна принести в компанії "Екологічні інвестиції" (Верхній Вал, 4а), "ЕКО-М" (вулиця Янгеля, 5), "Екологічна лабораторія" (вулиця Автозаводська, 2).

Як повідомляв CityOboz, у Львові створили сайт для утилізації сміття.