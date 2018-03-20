"Французька весна в Україні": оголосили дату і місце відкриття фестивалю

Київ уже в 15-й раз зануриться в атмосферу фестивалю "Французька весна в Україні", на якому кияни та гості столиці зможуть долучитися до французького мистецтва і культури.

Як зазначається на сторінці заходу в Facebook, 31 березня о 20.30 відбудеться вуличнt відкриття, яке пройде на Софійській площі.

Вперше організатори фестивалю зважилися на створення франко-українського вуличного перфомансу "Повітря", яке об'єднає таланти і вміння французького композитора, люксембурзького диригента і українських музикантів, художників і режисера.

Цей вуличний спектакль за участю національного президентського оркестру, формації "Нова Опера" і групи Dakh Daughters, музику для якого написав французький композитор П'єр Тійу, відправить нас в подорож для пошуку відповідей на ці вічні питання - що таке свобода, рівність, братерство?

Диригувати цим дійством буде диригент Люксембурзький філармонії, володар Grammy Гаст Вальтціг, композитором виступає француз П'єр Тійу, а постановником - український режисер Влад Троїцький.

Як писав CityOboz, Гогольfest почнуть проводити в Маріуполі.